Polizeiauto bei Einsatz auf Sonnenberg zerkratzt

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Großeinsatz der Polizei Chemnitz auf dem Sonnenberg! Was bisher bekannt ist und warum ein Polizeiauto zum Nebenschauplatz wurde.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Großeinsatz der Polizei Chemnitz auf dem Sonnenberg! Was bisher bekannt ist und warum ein Polizeiauto zum Nebenschauplatz wurde.

Die Beamten sicherten zahlreiche Beweismittel.
Die Beamten sicherten zahlreiche Beweismittel.  © Jan Härtel

Wie TAG24 erfuhr, rückten Polizeibeamte am Montag gegen 10.30 Uhr in die Ludwig-Kirsch-Straße auf. Zum Teil maskierte Polizeibeamte seien dort in einem Mehrfamilienhaus zugange gewesen und sicherten offenbar verschiedene Beweismittel.

Die Polizei bestätigte gegenüber TAG24 zwar den Einsatz. Weitere Details konnte sie vorerst jedoch nicht nennen.

Während des Einsatzes wurde ein Polizeifahrzeug, das an der Ecke Markusstraße geparkt wurde, zerkratzt.

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Zu dem Täter ist derzeit ebenfalls noch nichts bekannt.

Ein Polizeifahrzeug wurde während des Einsatzes zerkratzt.
Ein Polizeifahrzeug wurde während des Einsatzes zerkratzt.  © Jan Härtel
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Sobald TAG24 weitere Informationen zu dem Polizeieinsatz auf dem Sonnenberg vorliegen, informieren wir Euch an dieser Stelle.

Titelfoto: Jan Härtel

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