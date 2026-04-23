Raub-Attacke in Chemnitzer Bäckerei: Mann klaut Geld aus Kasse

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Ein Mann (50) klaute am Mittwoch Geld aus der Kasse einer Chemnitzer Bäckerei. Zudem attackierte er zwei Kunden.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Raub-Attacke in Chemnitz: Ein Mann (50) sorgte in einer Bäckerei in Chemnitz für Ärger. Er verhielt sich aggressiv, soll zudem Bargeld aus der Kasse gestohlen haben. Die Polizei nahm den 50-Jährigen mit aufs Revier.

In dieser Bäckerei in Chemnitz sorgte ein Mann (50) am Mittwochnachmittag für Ärger.
In dieser Bäckerei in Chemnitz sorgte ein Mann (50) am Mittwochnachmittag für Ärger.  © Härtelpress

Der Vorfall spielte sich am Mittwochnachmittag gegen 16.15 Uhr in einer Bäckereifiliale an der Zietenstraße ab. Ein 50-jähriger Tscheche soll das Geschäft betreten, die Mitarbeiterin (57) beleidigt haben und hinter die Theke gegangen sein.

"Dort soll er die Verkäuferin von der Kasse weggedrängt, diese geöffnet und Bargeld daraus entnommen haben", teilt die Polizei mit.

Anschließend betraten zwei Kunden, eine Frau (26) und ein Mann (29), die Bäckerei. Sie versperrten dem mutmaßlichen Kassen-Dieb den Weg.

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Daraufhin rastete der 50-Jährige aus und attackierte die beiden Kunden. Sie blieben glücklicherweise unverletzt.

Wenig später traf die Polizei ein. "Der 50-Jährige wurde auf ein Polizeirevier gebracht und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Chemnitz nach den ersten erforderlichen Maßnahmen entlassen", heißt es dazu.

Die Ermittlungen wegen Verdachts des räuberischen Diebstahls sowie Beleidigung laufen.

Titelfoto: Härtelpress

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