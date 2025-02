Polizeieinsätze in Chemnitz: Verletzte bei Auseinandersetzungen

Chemnitz - Zu handfesten Auseinandersetzungen kam es in der Nacht zu Sonntag im Chemnitzer Zentrum und im Ortsteil Hilbersdorf.

"Einer der Täter soll dabei mit einer Glasflasche auf ihn eingeschlagen haben. Als der 24-Jährige daraufhin kurzzeitig das Bewusstsein verlor, flüchtete das Duo", teilte die Polizei am Sonntag mit.

Es stellte sich heraus, dass der betrunkene 24-Jährige nach einem vorangegangenen Streit mit zwei Männern in eine handfeste Auseinandersetzung geraten war.

Kurz nach Mitternacht trafen Polizisten in der Rathausstraße im Bereich der Zenti auf mehrere Männer, von denen ein Afghane (24) verletzt war.

In Hilbersdorf wurde ein 24-Jähriger verletzt, der in ein Krankenhaus gebracht werden musste. (Symbolbild) © 123RF/teka77

Auch in Hilbersdorf kam es in der vergangenen Nacht zu einer Streitigkeit zwischen mehreren Männern. Gegen 3.40 Uhr kam die Polizei nahe einer Bar in der Frankenberger Straße zum Einsatz.

Auch dort wurde ein 24-Jähriger verletzt, der nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

"Wie sich herausstellte, war der 24-Jährige (afghanischer Staatsbürger) zuvor mit vier ihm teils bekannten Männern in einen Streit geraten. Als dieser eskalierte, hielten zwei der Männer ihn fest, woraufhin die zwei verbleibenden Männer aus der Gruppe ihn mehrfach geschlagen haben sollen", so die Polizei.

Die vier flüchteten dann in Richtung Dresdner Straße. Zwei der Tatverdächtigen konnten kurze Zeit später in der Dresdner Straße gestellt werden.

Bei den zum Teil stark betrunkenen Männern handelt es sich um einen 22-jährigen Iraner und einen 23-jährigen Afghanen.

Die Ermittlungen gegen die beiden und auch zu den Komplizen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und den konkreten Tatbeteiligungen laufen.