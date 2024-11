Jugendliche bedrohen und berauben in der Nacht mehrere Passanten

Chemnitz - Im Chemnitzer Zentrum kam es in der Nacht zum Sonntag zu mehreren Polizeieinsätzen. Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen.

Der 18-Jährige übergab schließlich 10 Euro an die Täter. Dann konnten er und seine Begleitung flüchten.

"In der weiteren Folge soll ein Jugendlicher aus der Gruppe den 18-Jährigen mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Ein anderer hielt dem Geschädigten Pfefferspray vor, um der Forderung nochmals Nachdruck zu verleihen", hieß es weiter.

"Die Unbekannten beanspruchten das durch die beiden jungen Männer gefundene Handy für sich", so die Polizei.

Gegen 1.30 Uhr gerieten zwei junge Männer (18, 19) in der Bahnhofstraße wegen eines aufgefundenen Handys mit einer bis zu siebenköpfigen Gruppe in eine Auseinandersetzung.

In der Dresdner Straße wurden in der Nacht zwei Tatverdächtige festgenommen. (Archivbild) © privat

Gegen 2.40 Uhr riefen Zeugen erneut die Polizei, weil zwei Jugendliche in der Dresdner Straße offenbar versucht hatten, mehrere Passanten zu berauben.

Polizisten konnten daraufhin einen 15-jährigen Libyer und einen 18-jährigen Deutschen vorläufig festnehmen. Bei den polizeilichen Maßnahmen setzten sich beide erheblich zur Wehr.

"Während der ältere Tatverdächtige auf ein Polizeirevier gebracht wurde, kam der 15-Jährige aufgrund erlittener Verletzungen in ein Krankenhaus. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurden beide Festnahmen aufrechterhalten", so der Polizeisprecher weiter.

Es sei davon auszugehen, dass sie gemeinschaftlich den 18-Jährigen in der Bahnhofstraße beraubt hatten. Derzeit dauern die Ermittlungen zu den Geschehnissen in der Nacht weiter an.

Geprüft werde zudem, ob die Festgenommenen auch für weitere Raubdelikte in jüngster Vergangenheit im Chemnitzer Stadtgebiet verantwortlich sind.