Razzia wegen Sozialleistungsbetrug und mangelndem Kinderschutz in Chemnitz

Chemnitz - Meldepflicht, Kinderschutz und Lärmschutz waren nur eine Auswahl an Gründen, warum es am Mittwoch und Donnerstag in Chemnitz zu mehreren Durchsuchungen kam.

Die Stadt Chemnitz wurde von der Polizeidirektion Chemnitz und der Sächsischen Bereitschaftspolizei unterstützt. © Haertelpress

Wie die Stadt Chemnitz mitteilte, wurden auf dem Sonnenberg sowie im Stadtteil Schloßchemnitz in Kooperation mit dem Jobcenter Chemnitz und mit der Unterstützung der Polizeidirektion Chemnitz sowie der Sächsischen Bereitschaftspolizei mehrere Wohnobjekte kontrolliert.

Als Hintergrund führt die Stadt Anzeigen, dass der Meldepflicht nicht nachgekommen würde und es in einigen Objekten Schädlingsbefall geben soll.

Auch bezüglich mangelndem Kinderschutz wurde sich beschwert. Wie der Einsatz zeigte, wurde unter anderem gegen die Schulpflicht verstoßen. Wegen der Feststellung von akuter Kindeswohlgefährdung kam auch das Jugendamt an den beiden Tagen zum Einsatz.

"Zudem liegen Bürgerbeschwerden zu Lärmverstößen und extrem hohem Aufkommen von Müllablagerungen im öffentlichen Raum sowie an Containerstandorten vor", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt weiter.

Es sei generell nicht von der Hand zu weisen, dass die Anzahl der Delikte in Bezug auf Kinder und Jugendliche, Körperverletzung, Landfriedensbruch sowie Raub und Bedrohung in dem Bereich gestiegen sei.

Immer wieder kommt es in den kontrollierten Objekten zu Anwohner-Beschwerden, mit denen sich mittlerweile zahlreiche Behörden befassen.