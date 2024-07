14.07.2024 13:26 2.365 Polizeieinsatz in Chemnitz: Hund in Auto zurückgelassen

In Chemnitz wurde die Polizei am heutigen Sonntagmittag zu einem Auto gerufen, in dem ein Hund eingesperrt und allein zurückgelassen wurde.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Am heutigen Sonntagmittag wurde die Polizei in Chemnitz zu einem Auto gerufen, in dem ein Hund alleine zurückgelassen wurde. Dem Hund ging es nach der Befreiung zum Glück gut. © ChemPic/Jan Härtel Ersten TAG24-Informationen zufolge entdeckten Passanten den Vierbeiner in dem VW auf dem Parkplatz Lohstraße/Kirchgässchen. Der Besitzer war nicht auffindbar und da das Auto in der prallen Sonne stand, alarmierten sie die Polizei. Diese rückte gemeinsam mit der Feuerwehr auf dem Parkplatz an. Da die Einsatzkräfte nicht ausschließen konnten, dass der Hund bei der Hitze zu Schaden kommt, wollte die Feuerwehr gerade das Auto öffnen, als der Halter des VW auftauchte. Chemnitz Crime Drei Verletzte nach Auseinandersetzung in Chemnitz Der Hund wurde umgehend aus dem Auto befreit. Offenbar war er etwa 30 Minuten im Auto eingesperrt. Zum Glück hatte er dadurch keinen Schaden erlitten. Welche Konsequenzen auf den Halter zukommen, ist aktuell noch nicht bekannt. Immer wieder werden Haustiere an warmen Tagen im Auto zurückgelassen. Dabei wird die Gefahr der Hitzeentwicklung im Auto häufig unterschätzt: Bei direkter Sonneneinstrahlung kann es im Fahrzeug schnell bis zu 50 Grad und heißer werden. Das kann für die Vierbeiner schnell lebensgefährlich werden.

Titelfoto: ChemPic/Jan Härtel