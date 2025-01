Polizeieinsatz in Chemnitz: Mann sticht mit Messer auf Partnerin ein

Chemnitz - Polizeieinsatz am Dienstagabend in Chemnitz : Ein Mann soll auf seine Partnerin eingestochen haben.

Die Further Straße in Chemnitz: In diesem Haus attackierte der Mann seine Partnerin. Polizei und Rettungskräfte rückten an. © Haertelpress

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, kam es gegen 17.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Further Straße zu einem Einsatz.

Ein Mann hatte seine Lebensgefährtin demnach mit einem Messer attackiert. Die Frau wurde dabei verletzt, schwebte aber nicht in Lebensgefahr.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Wie es nun weitergeht, wird ein Haftrichter entscheiden.