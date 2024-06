Protz-Autos gestohlen, Tankstellen überfallen: Polizei nimmt Jugend-Trio in Sachsen fest!

Chemnitz - So jung und schon so kriminell: Eine Jugendbande aus Chemnitz und Umgebung soll zwei Tankstellen in Sachsen überfallen haben. Dazu sollen sie Protz-Autos gestohlen und ein Motorrad-Geschäft beklaut haben. Das Trio wurde am vergangenen Freitag festgenommen.

Diese Tankstelle in Freiberg soll das Jugend-Trio Anfang Mai überfallen haben. © Marcel Schlenkrich

Die Liste der Verbrechen, die dem Trio vorgeworfen werden, ist lang: zwei Raubüberfälle auf Tankstellen, ein Einbruch in ein Motorradgeschäft in Chemnitz und Autodiebstähle.

Los ging es am 11. April: Laut Polizei sollen die Jugendlichen in ein Motorradgeschäft in der Paul-Gruner-Straße in Chemnitz eingestiegen sein. Dabei erbeuteten sie Ausrüstung und Bargeld im Wert von mehr als 35.000 Euro!

Am 23. April soll die Bande in Geithain (Landkreis Leipzig) einen Tankbetrug begangen haben. Kurz darauf fuhren sie zu einer Tankstelle in Frohburg (Landkreis Leipzig), der 18-Jährige ging hinein und erbeutete mit einer Pistole Bargeld, Zigaretten und Energy-Drinks.

Am 1. Mai soll das Trio nach Bopfingen (Baden-Württemberg) gefahren sein. Dort stahlen sie von einem Autohaus zwei hochwertige Mercedes (Gesamtwert: rund 73.000 Euro).

Einige Tage später erwischte die Polizei zwei Jugendliche mit dem gestohlenen Wagen im mittelsächsischen Taura. Einige Tage später fiel der zweite gestohlene Mercedes in Chemnitz auf - wieder befanden sich die zwei Jugendlichen, ein Ukrainer (19) und eine Ukrainerin (17), im Auto. Die beiden Jugendlichen wurden vorläufig festgenommen, kamen allerdings wieder frei.

Am 5. Mai soll das Trio eine Tankstelle in Freiberg überfallen haben. Einer von ihnen betrat maskiert den Shop mit einer Pistole und erbeutete knapp 1000 Euro aus der Kasse.