Rewe weg, Polizei weg? Am Wall wird's ruhiger - dafür kracht's jetzt anderswo!

Chemnitz - Vor ziemlich genau einem Jahr hat die Rewe-Filiale Am Wall in Chemnitz geschlossen. Bis dahin galt der Boulevard als Hotspot für Kriminalität und Unruhe. Wie hat sich die Lage im Stadtzentrum seitdem entwickelt?

Durch den Rewe-Umzug zum Getreidemarkt ist es am Wall seit einem Jahr deutlich ruhiger, dafür kracht es jetzt am neuen Standort. © Maik Börner

Bereits einen Monat nach dem Wegzug des Supermarktes hatte sich die Sicherheit Am Wall verbessert.

"Relevante Personengruppen sind weniger anzutreffen. Damit einhergehend gibt es weniger polizeiliche Einsatzanlässe wie Belästigungen oder Auseinandersetzungen", hieß es damals von der Polizei.

Auch ein Jahr später bestätigt sich diese Entwicklung: "Die anlassbezogenen Polizeieinsätze in der Straße Am Wall sind seit dem Wegzug des Einkaufsmarktes zurückgegangen", so ein Polizeisprecher auf TAG24-Anfrage.

"In der Lohstraße sind die erfassten Straftaten hingegen gestiegen." Dies sei laut Polizei jedoch logisch, da der Gebäudekomplex, in dem auch Rewe mittlerweile eingemietet ist, bis vor einem Jahr im Bau war.