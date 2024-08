Raub-Attacke in Chemnitz: Mann geschlagen und mit Reizgas besprüht

Chemnitz - Brutale Raub-Attacke in Chemnitz ! Ein Mann (34) wurde an einer Bushaltestelle von zwei Fahrgästen verprügelt und mit Reizgas besprüht. Anschließend verschwanden die Täter mit einem Koffer und zwei Handys. Nun sucht die Polizei die brutalen Räuber.

Ein Mann (34) wurde in Chemnitz unter anderem mit Reizgas attackiert. Anschließend wurde er beraubt. (Symbolbild) © 123rf/diy13

Der 34-Jährige war am vergangenen Dienstag gegen 17.20 Uhr in der Buslinie 32 unterwegs. Während der Fahrt von der Zentralhaltestelle in Richtung Hilbersdorf soll der Mann mit zwei weiteren Fahrgästen in Streit geraten sein.

An der Haltestelle Margaretenstraße in der Frankenberger Straße eskalierte der Zoff: Die beiden Fahrgäste stießen den 34-Jährigen aus dem Bus, schlugen auf ihn ein und besprühten ihn mit Reizgas.

"Anschließend, so der Geschädigte, soll ihm von einem der Angreifer sein mitgeführter Koffer und zwei Handys entwendet worden sein", so ein Polizeisprecher. Die Täter waren danach in unbekannte Richtungen geflüchtet.

Der 34-Jährige wurde durch die Attacke augenscheinlich leicht verletzt, alarmierte nach dem Raubüberfall die Polizei. Kurz nach 18 Uhr rückten die Beamten an.



Bei der Überprüfung des Mannes stellte sich heraus, dass er völlig betrunken war. Er konnte daher auch keine genauen Beschreibungen zu den Tätern abgeben.