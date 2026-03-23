Razzia auf Chemnitzer Sonnenberg: Was war hier los?

Chemnitz - Große Razzia auf dem Chemnitzer Sonnenberg ! Am Sonntagabend durchsuchten Beamte ein Wohnhaus in der Zietenstraße. Grund dafür sind Ermittlungen gegen Arbeitgeber, die Sozialversicherungsbeiträge nicht ordnungsgemäß abgeführt haben sollen.

Mehrere Beamte durchsuchten am Sonntagabend ein Wohnhaus auf dem Chemnitzer Sonnenberg. © Haertelpress

Gegen 18 Uhr rückte das Hauptzollamt Erfurt zusammen mit dem Landeskriminalamt Sachsen (LKA) und der Bundespolizei an.

"Bis in die frühen Morgenstunden wurde in einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Chemnitz wegen des Verdachts der Beitragsvorenthaltung zur Sozialversicherung Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichtes Chemnitz durchgesetzt", teilt eine Zoll-Sprecherin mit.

Heißt: Es geht um Sozialabgaben-Betrug! Genauer gesagt um mehrere Arbeitgeber, die die fälligen Sozialversicherungsbeiträge nicht an die Einzugsstelle (Krankenkasse, Rente und Co.) abgeführt haben.

Wie viele Beschuldigte es gibt, ist unklar. Eine entsprechende Anfrage beim LKA Sachsen, die die Ermittlungen leiten, läuft derzeit.