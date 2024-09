08.09.2024 13:25 790 Reizgas-Attacke in der Chemnitzer Innenstadt

In der Theaterstraße in Chemnitz eskalierte in der Nacht zum Sonntag ein Streit. Ein Mann (32) sprühte Reizgas-

Von Carla Lenz

Chemnitz - Vor einer Bar in der Chemnitzer Theaterstraße attackierte ein Mann (32) in der Nacht zum Sonntag drei Menschen. In der Theaterstraße eskalierte in der Nacht zum Sonntag ein Streit. (Symbolbild) © Kristin Schmidt Gegen 1.50 Uhr war der 32-Jährige mit zwei Frauen (17, 32) und einem Mann (30) in einen Streit geraten, teilte die Polizei mit. "Im Verlauf hatte er Reizgas in Richtung der anderen gesprüht", hieß es weiter. Die drei Geschädigten erlitten Augenreizungen und wurden vor Ort medizinisch versorgt. Gegen den 32-jährigen Marokkaner wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. "Bei seiner Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl vorlag", so die Polizei. Chemnitz Crime Falsche Polizisten in Chemnitz geschnappt Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, musste er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht werden. Eine Anzeige gab es auch für den 30-Jährigen - wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der Tunesier hatte ein Behältnis mit weißem Pulver bei sich.

Titelfoto: Kristin Schmidt