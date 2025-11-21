Renault-Fahrer unter Drogen, ohne Führerschein und mit Schusswaffe geschnappt

Chemnitz - Nach einer Verfolgungsjagd durch Chemnitz muss sich ein 24-jähriger Renault-Fahrer nun wegen mehrerer Vergehen verantworten.

Der 24-Jährige wird sich nach der Flucht wegen mehrerer Vergehen verantworten müssen. (Symbolbild) © Bildmontage: Marijan Murat/dpa, Bodo Schackow/dpa

Die Polizei Chemnitz führten am Donnerstagabend allgemeine Verkehrskontrollen in der Zietenstraße/Augustusburger Straße durch.

Gegen 22.30 Uhr forderten die Einsatzkräfte den Renault-Fahrer mithilfe von Anhaltesignalen auf, anzuhalten. Doch dieser widersetzte sich und beschleunigte stattdessen.

Anschließend bog der 24-Jährige nach links in die Bernhardstraße ab und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in stadtauswärtige Richtung.

An der Kreuzung Bernhardstraße/Kreherstraße stoppte der Fahrzeugführer unvermittelt mit dem Auto und setzte seine Flucht zu Fuß weiter fort.

Nach einer kurzen Verfolgungsjagd konnten die Polizisten den türkischen Flüchtigen in der Kreherstraße schnappen.