Renault-Fahrer unter Drogen, ohne Führerschein und mit Schusswaffe geschnappt
Chemnitz - Nach einer Verfolgungsjagd durch Chemnitz muss sich ein 24-jähriger Renault-Fahrer nun wegen mehrerer Vergehen verantworten.
Die Polizei Chemnitz führten am Donnerstagabend allgemeine Verkehrskontrollen in der Zietenstraße/Augustusburger Straße durch.
Gegen 22.30 Uhr forderten die Einsatzkräfte den Renault-Fahrer mithilfe von Anhaltesignalen auf, anzuhalten. Doch dieser widersetzte sich und beschleunigte stattdessen.
Anschließend bog der 24-Jährige nach links in die Bernhardstraße ab und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in stadtauswärtige Richtung.
An der Kreuzung Bernhardstraße/Kreherstraße stoppte der Fahrzeugführer unvermittelt mit dem Auto und setzte seine Flucht zu Fuß weiter fort.
Nach einer kurzen Verfolgungsjagd konnten die Polizisten den türkischen Flüchtigen in der Kreherstraße schnappen.
Wurde der Renault möglicherweise geklaut?
Dabei wurde auch der Grund für seine Flucht klar. Der 24-Jährige war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Außerdem reagierte ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest positiv auf Amphetamine, Kokain, Opiate und Cannabis.
Doch das sollte noch nicht alles gewesen sein: Die Beamten entdeckten in seiner Kleidung eine Schusswaffe, die umgehend sichergestellt wurde.
Als die Beamten nach der Kontrolle des 24-Jährigen zu dem Abstellort des Renault zurückkehrten, war dieser bereits weg. Im weiteren Verlauf wurde er jedoch in der Hegelstraße gefunden.
Ob das Auto dem Flüchtigen überhaupt gehört, gilt auch noch zu klären. Der 24-Jährige konnte keinen Eigentumsnachweis für den Renault erbringen. Somit wurde das Auto abgeschleppt. Die Herkunft des Autos wird noch ermittelt.
Gegenwärtig laufen die Ermittlungen gegen den türkischen Tatverdächtigen unter anderem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie unter dem Einfluss berauschender Mittel.
