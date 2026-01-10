Scheibe in Chemnitz mit Pyrotechnik gesprengt

Chemnitz - Bereits zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Tagen kam es in Chemnitz zu einer Pyro-Explosion.

Die Scheibe wurde vollständig zerstört. © Haertelpress

In der Nacht zu Samstag schreckte ein großer Knall die Anwohner im Lutherviertel auf.

Wie die Polizei mitteilte, brachten bisher noch unbekannte Täter an einer Scheibe eines leerstehenden Geschäfts eine nicht bekannte Art und Menge Pyrotechnik an und entzündeten diese.

Die Scheibe wurde dabei vollständig zerstört. Personen wurden nicht verletzt.

An dem Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.