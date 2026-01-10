Scheibe in Chemnitz mit Pyrotechnik gesprengt
Chemnitz - Bereits zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Tagen kam es in Chemnitz zu einer Pyro-Explosion.
In der Nacht zu Samstag schreckte ein großer Knall die Anwohner im Lutherviertel auf.
Wie die Polizei mitteilte, brachten bisher noch unbekannte Täter an einer Scheibe eines leerstehenden Geschäfts eine nicht bekannte Art und Menge Pyrotechnik an und entzündeten diese.
Die Scheibe wurde dabei vollständig zerstört. Personen wurden nicht verletzt.
An dem Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.
Bereits vor ein paar Tagen wurde das AfD-Parteibüro in der Theaterstraße Opfer einer Pyro-Attacke. Laut Chemnitzer Polizei wurde dabei die Eingangstür des Standortes in Mitleidenschaft gezogen.
Die Polizei hat auch in diesem Fall die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.
Titelfoto: Haertelpress