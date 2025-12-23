Chemnitz: Zenti-Uhr plötzlich verschwunden

Chemnitz - Die große Uhr an der Zentralhaltestelle (Kreuzung Rathaus-/Bahnhofstraße) war jahrelang ein wichtiger Treffpunkt für viele Chemnitzer . Doch plötzlich ist sie verschwunden.

Die Uhr an der Zentralhaltestelle wurde abgebaut und eingelagert. (Archivfoto) © Kristin Schmidt

"Die Uhr wurde im Rahmen der Umgestaltung der Zentralhaltestelle abgebaut", bestätigt die CVAG auf TAG24-Nachfrage. Dort, wo jahrelang die markante Säule samt Uhrzeit und Temperaturanzeige stand, soll eine neue Fahrgastinformation installiert werden.

"Diese bietet eine Übersicht mit allen Abfahrten", so Sprecher Uwe Albert. Das Fundament dafür steht bereits.

Und die Uhr? Die wurde vorübergehend im Straßenbahnmuseum eingelagert. "Hier soll sie wieder schön gemacht werden", sagt Jenny Wittig vom Garagen-Campus in einem Video in den sozialen Medien.

"Wir haben uns aber überlegt: Wir möchten Kunst machen", fügt Wittig hinzu. Deshalb sind alle Chemnitzer aufgerufen, ihre Erinnerungen oder Geschichten zur "Zenti-Uhr" zu teilen: "Vielleicht habt Ihr ja die Liebe Eures Lebens zum ersten Mal an dieser Uhr getroffen."