Mehrere Autos in Chemnitz zerkratzt

Chemnitz - In Chemnitz sind in der Nacht zu Sonntag mehrere Autos im Ortsteil Bernsdorf zerkratzt worden.

Im Chemnitzer Ortsteil Bernsdorf wurden mehrere Autos zerkratzt. (Symbolbild) © 123RF/irontrybex

Wie die Polizei mitteilte, haben Unbekannte insgesamt acht Fahrzeuge in der Turnstraße zerkratzt und teilweise auch die Seitenspiegel beschädigt.

Betroffen sind den Angaben zufolge sechs Pkw (2x Ford, 2x Opel, Peugeot, Renault) und zwei Transporter (Mercedes, VW).

Nach ersten Schätzungen entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.