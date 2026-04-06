Mehrere Autos in Chemnitz zerkratzt
Chemnitz - In Chemnitz sind in der Nacht zu Sonntag mehrere Autos im Ortsteil Bernsdorf zerkratzt worden.
Wie die Polizei mitteilte, haben Unbekannte insgesamt acht Fahrzeuge in der Turnstraße zerkratzt und teilweise auch die Seitenspiegel beschädigt.
Betroffen sind den Angaben zufolge sechs Pkw (2x Ford, 2x Opel, Peugeot, Renault) und zwei Transporter (Mercedes, VW).
Nach ersten Schätzungen entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro.
Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.
In Chemnitz und Umgebung werden immer wieder zahlreiche Autos zerkratzt. Anfang des Jahres konnte die Polizei in Chemnitz einen Tatverdächtigen schnappen. Er soll mehrere Autos zerkratzt haben.
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