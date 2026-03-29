Streit in Chemnitz eskaliert: 19-Jähriger verletzt
Chemnitz - In Chemnitz ist ein junger Mann (19) bei einer Auseinandersetzung in der Nähe der Sachsen-Allee leicht verletzt worden.
Kurz nach 19 Uhr hielt sich der 19-Jährige mit vier Bekannten im Alter von 14 bis 19 Jahren auf einer Freifläche beim Einkaufscenter auf.
Dann soll eine weitere Gruppe, offenbar Jugendliche, auf den jungen Mann und seine Begleiter zugekommen sein.
"Eine zunächst verbale Auseinandersetzung mündete letztlich in Handgreiflichkeiten, wobei der 19-Jährige durch zwei Schläge aus der unbekannten Gruppierung heraus Schmerzen erlitt, die jedoch keiner ärztlichen Behandlung bedurften", teilte die Polizei am Sonntag mit.
Polizisten konnten die unbekannten Täter nicht mehr stellen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.
In der Nähe des Einkaufscenters gab es in der Vergangenheit mehrere Vorfälle, bei denen Kinder und Jugendliche beklaut wurden.
Titelfoto: Carsten Rehder/dpa