Streit in Chemnitz eskaliert: 19-Jähriger verletzt

Chemnitz - In Chemnitz ist ein junger Mann (19) bei einer Auseinandersetzung in der Nähe der Sachsen-Allee leicht verletzt worden.

Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall wegen gefährlicher Körperverletzung. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Kurz nach 19 Uhr hielt sich der 19-Jährige mit vier Bekannten im Alter von 14 bis 19 Jahren auf einer Freifläche beim Einkaufscenter auf.

Dann soll eine weitere Gruppe, offenbar Jugendliche, auf den jungen Mann und seine Begleiter zugekommen sein.

"Eine zunächst verbale Auseinandersetzung mündete letztlich in Handgreiflichkeiten, wobei der 19-Jährige durch zwei Schläge aus der unbekannten Gruppierung heraus Schmerzen erlitt, die jedoch keiner ärztlichen Behandlung bedurften", teilte die Polizei am Sonntag mit.