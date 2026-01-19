Streit in Chemnitz eskaliert: Mann mit Schnittverletzungen im Krankenhaus, Tatverdächtiger festgenommen

Chemnitz - Als ein hitziger Streit zwischen drei Bekannten in Chemnitz eskalierte, kam plötzlich ein Messer ins Spiel. Ein 61-jähriger Mann wurde verletzt und konnte fliehen.

Gegen den 44-Jährigen wird nun wegen schwerer Körperverletzung ermittelt. (Symbolfoto) © Christoph Reichwein/dpa

Wie der Polizei am Sonntag mitgeteilt wurde, ereignete sich die Auseinandersetzung bereits am vergangenen Freitag in der Max-Schäller-Straße.

Dort hielt sich der 61-Jährige zusammen mit einem weiteren Mann (44) und einer 41-Jährigen in der Wohnung der Frau auf, wo es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Trio kam.

Dieser Streit gipfelte jedoch in einem körperlichen Angriff auf den älteren Mann. Der 44-Jährige zückte dazu ein Messer und fügte seinem Gegenüber Schnittverletzungen an einem Ohr zu.

Der Verletzte konnte schließlich fliehen und sich in Sicherheit bringen. Anschließend begab er sich für die medizinische Versorgung der Schnittverletzungen in ein Krankenhaus, wo er sich einer Angehörigen anvertraute. Diese informierte daraufhin die Polizei über den Vorfall.