02.01.2024 14:55 1.223 Täter waren in Gruppen unterwegs: Mehrere Jugendliche in Chemnitz beraubt

An Neujahr wurden in Chemnitz zwei Jungs in Morgenleite und ein Jugendlicher in der City beraubt.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - Die Chemnitzer Polizei hat die Ermittlungen zu zwei Raubstraftaten an Neujahr aufgenommen. Die Polizei prüft, ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen gibt. (Symbolbild) © Arno Burgi / dpa Wie die Polizei mitteilte, wurden am Montagnachmittag zwei Jungs (12,14) in der Bruno-Granz-Straße von zwei Jugendlichen angesprochen, die mit einer Gruppe von insgesamt zehn Personen unterwegs waren. Die Jugendlichen wollten Zigaretten haben. "Im weiteren Verlauf habe das Duo den 14-Jährigen zu Boden gebracht, festgehalten und ihm seine Tasche abgenommen", berichtet eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz. Die Jugendlichen klauten schließlich einen zweistelligen Bargeldbetrag. Chemnitz Crime 30-Jähriger in Chemnitzer City ausgeraubt Auch der Zwölfjährige wurde noch beklaut. Eine dritte Person aus der Gruppe nahm ihm ebenfalls Bargeld ab. Verletzt wurden die zwei Jungs nicht. Am Montagabend wurde auch im Zentrum ein Jugendlicher (15) von einer Personengruppe beraubt. Er war in der Georgstraße unterwegs, als die fünfköpfige Gruppe aus einem Bus ausstieg und ihm folgte. Laut Polizei sei der 15-Jährige dann festgehalten und beraubt worden. Die Täter nahmen eine Packung Zigaretten mit. Sie klauten ebenfalls eine geringe Bargeldsumme. "Anschließend flüchteten die augenscheinlich Jugendlichen in Richtung Busbahnhof. Der 15-Jährige blieb unverletzt", so die Polizeisprecherin. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zu den Fällen in Morgenleite und der City aufgenommen und geht ersten Hinweisen zu den Tatbeteiligten nach. Es wird ein Zusammenhang zwischen den beiden Straftaten geprüft.

Titelfoto: Arno Burgi / dpa