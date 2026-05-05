Toter in Chemnitzer Wohnung gefunden

Chemnitz - Dramatischer Polizeieinsatz am späten Montagabend in Chemnitz . In Schlosschemnitz wurde eine leblose Person gefunden!

Die Polizei fand am späten Montagabend in diesem Mehrfamilienhaus in Chemnitz einen Toten. © Jan Härtel/Chempic

Die Rettungskräfte wurden gegen 22.20 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus auf der Leipziger Straße gerufen. Dort wurde in einer Wohnung auf dem Balkon eine leblose Person gefunden. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Es konnte nur noch der Tod festgestellt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines Tötungsdeliktes aufgenommen.