Toter in Chemnitzer Wohnung gefunden

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Am späten Montagabend wurde im Chemnitzer Stadtteil Schlosschemnitz eine leblose Person gefunden.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - Dramatischer Polizeieinsatz am späten Montagabend in Chemnitz. In Schlosschemnitz wurde eine leblose Person gefunden!

Die Polizei fand am späten Montagabend in diesem Mehrfamilienhaus in Chemnitz einen Toten.
Die Polizei fand am späten Montagabend in diesem Mehrfamilienhaus in Chemnitz einen Toten.  © Jan Härtel/Chempic

Die Rettungskräfte wurden gegen 22.20 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus auf der Leipziger Straße gerufen. Dort wurde in einer Wohnung auf dem Balkon eine leblose Person gefunden. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Es konnte nur noch der Tod festgestellt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines Tötungsdeliktes aufgenommen.

Es wird wegen eines Tötungsdeliktes ermittelt.
Es wird wegen eines Tötungsdeliktes ermittelt.  © Jan Härtel/Chempic
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Wie Polizei TAG24 mitteilte, gelten zwei Männer als tatverdächtig. Weitere Informationen wollen die Ermittler im Laufe des Tages bekannt geben.

Titelfoto: Bildmontage: Jan Härtel/ChemPic (2)

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