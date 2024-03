Mit Waffe bedroht: Mann in Chemnitz ausgeraubt!

Chemnitz - Was für eine üble Masche: Ein junger Mann (19) wollte in Chemnitz ein Handy kaufen - er verabredete sich online mit dem Verkäufer. Am Übergabeort erwartete ihn ein maskierter Mann mit einer Waffe - er forderte das Smartphone des 19-Jährigen und Bargeld. Nun sucht die Polizei nach dem Räuber.

An einem Garagenkomplex in Chemnitz-Ebersdorf wurde am gestrigen Montag ein Mann (19) ausgeraubt. (Symbolbild) © Ralph Kunz

Am gestrigen Montag, gegen 20.30 Uhr, wartete der 19-Jährige an einem Garagenkomplex in der Straße "Am Schnellen Markt" auf einen Mann, mit dem er sich online zu einem Smartphone-Kauf verabredet hatte.

Doch dann der Schock: Plötzlich tauchte ein maskierter Mann mit einer Waffe auf. Er forderte Bargeld und das Smartphone des 19-Jährigen. Verängstigt rückte der junge Mann sein Handy und mehrere Hundert Euro Bargeld heraus.

"Danach flüchtete der Täter mit der Beute und zwei maskierten Komplizen, die sich während des Tatgeschehens offenbar versteckt hatten, in ein angrenzendes Waldstück", so ein Polizeisprecher.

Der 19-Jährige blieb laut Polizei glücklicherweise unverletzt. Ob es sich bei der Waffe um ein tatsächlich scharfes Gerät handelte, ist unklar.