Verfolgungsjagd in Chemnitz: Moped-Fahrer (16) flüchtet im Drogenrausch vor Polizei

Chemnitz - Diese Verfolgungsjagd endete mit einem Crash! Ein Moped-Fahrer (16) flüchtete am Sonntagnachmittag in Chemnitz vor der Polizei . Weit kam der Teenager allerdings nicht: Er krachte mit voller Wucht gegen einen Streifenwagen. Schnell wurde klar, weshalb der Jugendliche geflohen war.

Ein Moped-Fahrer (16) lieferte sich am Sonntag in Chemnitz eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Diese endete mit einem Sturz. (Symbolbild) © dpa-Zentralbild

Die rasanten Szenen spielten sich gegen 16.15 Uhr im Stadtteil Brand-Erbisdorf ab. Der Teenager war mit seinem Moped auf der Oberen Dorfstraße unterwegs, geriet dort ins Visier der Polizei. Die Einsatzkräfte bemerkten, dass am Roller weder ein Kennzeichen noch das vorgeschriebene Licht angebracht war.

"Daraufhin entschlossen sich die Beamten, den Fahrer des Zweirades einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen", heißt es von der Polizei.

Doch anstatt anzuhalten, drückte der Moped-Fahrer aufs Gas, fuhr den Polizisten davon - die Beamten hinterher - eine Verfolgungsjagd begann! Diese war allerdings schon nach etwa einem Kilometer beendet. Auf der Talstraße gelang es den Polizisten, den Flüchtigen zu überholen.



Dann geschah es: Der Jugendliche krachte in den Streifenwagen der Polizei und stürzte. Glücklicherweise blieb er unverletzt.