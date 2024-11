Renault-Fahrer flüchtet vor Polizei: Verfolgungsjagd endet in Chemnitzer City

Chemnitz - Verfolgungsjagd in Chemnitz ! Ein Verkehrsrowdy (45) fuhr am Samstagvormittag wie ein Irrer durch die Stadt. Die Polizei konnte den Renault-Fahrer schließlich stoppen. Er stand unter Drogen- und Alkoholeinfluss.

Auf der Bahnhofsstraße in Chemnitz endete die Verfolgungsjagd: Die Polizei knöpfte sich den Renault-Fahrer (45) vor. © Haertelpress

Laut Polizei fiel der schwarze Renault den Beamten 9.30 Uhr erstmalig in der Stollberger Straße auf, weil er als Geisterfahrer unterwegs war und auf die Anhaltesignale der Polizei nicht reagierte. Der Fahrer flüchtete zunächst.

30 Minuten später geriet der schwarze Renault wieder ins Visier der Polizei: Diesmal war er in der Straße Park der "Opfer des Faschismus" wieder als Geisterfahrer unterwegs.

"Auch diesmal flüchtete der Ukrainer, überfuhr im weiteren Verlauf mehrere rote Ampeln und überholte andere Verkehrsteilnehmer links- und rechtsseitig mit überhöhter Geschwindigkeit - unter anderem auf der Augustusburger Straße", heißt es von der Polizei.

Nach einer Verfolgungsjagd endete die Flucht auf einer Baustelle an der Bahnhofstraße. "Der Fahrer verbarrikadierte sich daraufhin in seinem Fahrzeug und versuchte in der, über die Beifahrerseite zu flüchten", so eine Polizeisprecherin.