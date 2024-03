Weil er ihn beim Randalieren filmte: Chemnitzer sticht Passanten nieder

Chemnitz - Wenn aus Frust ein Mordversuch wird: Wegen finanzieller und beruflicher Schwierigkeiten demolierte der Chemnitzer David S. (25) die Sparkasse in der Leipziger Straße 63 . Weil ein Passant (53) die Randale filmte, stach der junge Mann erbarmungslos auf ihn ein. Der Fall wird seit dem heutigen Montag am Landgericht verhandelt.

David S. (25) muss sich wegen Mordversuchs verantworten. © Haertelpress/Harry Härtel

Doch damit nicht genug: Als ein Ehepaar sah, wie der Vandale am Werk war, zog der Mann sein Handy und filmte die Tat. Kurz darauf soll David S. den 53-Jährigen attackiert haben.

Was dann geschehen ist, muss jetzt das Gericht klären: Der Beschuldigte behauptet, er sei vom Opfer in den Schwitzkasten genommen worden und habe sich nur zu wehren versucht, indem er sein Messer zückte (Länge: 11 Zentimeter).

Was David S. wohl nicht auf dem Schirm hatte: Sein Opfer ist trainierter Kampfsportler und hielt seinen Angreifer per Beinschere fest. Nachdem die Ehefrau des Opfers hinzugekommen war, ließen die beiden voneinander ab. Aber: S. fügte dem Mann schwere Verletzungen im linken Hals- und Unterbauchbereich zu, sowie in der rechten Brust und im Unterarm, außerdem am Schienbein.

Zum Gericht sagte der Beschuldigte: "Es war nicht in Ordnung, egal welchen Frust ich in mir hatte" - gegenüber dem Opfer zeigte er sich am heutigen Montag regungslos. Laut Staatsanwalt Stephan Butzkies (55) habe der Geschädigte Zivilcourage bewiesen. Für den Prozess sind noch drei Verhandlungstermine angesetzt.