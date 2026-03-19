Wiederholungstäter in Chemnitz unterwegs! Jugendlicher nach erneuten Raubdelikten geschnappt

Ein 15-jähriger Slowake wurde am Wochenende von der Polizei nach mehreren Raubdelikten in Chemnitz geschnappt. Am Mittwoch wiederholte sich das Szenario.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Wiederholungstäter unterwegs! Ein 15-jähriger Slowake hat offenbar aus seinen Fehlern nicht gelernt. Nachdem er bereits am Wochenende nach mehreren Raubdelikten in Chemnitz geschnappt wurde, ging er am Mittwoch erneut auf Beutezug - und wieder nahm ihn die Polizei fest.

An der Zentralhaltestelle wurde ein Rollstuhlfahrer (20) von dem 15-jährigen Slowaken bedroht. © Sven Gleisberg Am Mittwochabend wurden der Polizeidirektion Chemnitz gleich mehrere Raubüberfälle gemeldet, wobei es sich offenbar in allen Fällen um denselben Tatverdächtigen handeln sollte. Bereits am Nachmittag wurde ein 20-jähriger Rollstuhlfahrer gegen 15 Uhr von dem mutmaßlichen jugendlichen Täter an der Zentralhaltestelle in der Rathausstraße angesprochen und nach Bargeld befragt. Als dieser verneinte, drohte der Jugendliche, mit einem Messer zuzustechen. Der 20-Jährige konnte rasch flüchten, bevor er tatsächlich angegriffen worden wäre. Chemnitz Crime Heftiger Zoff im Chemnitzer Hauptbahnhof: Mann schlägt Ex-Freundin (16) mit Kopf gegen Toilettentür Kurze Zeit später wurden zwei Jugendliche (13, 15) kurz nacheinander an einem Bahnsteig angesprochen und ebenfalls nach Geld befragt. Auch ihnen drohte er Gewalt mit einem Messer an. Insgesamt erbeutete er bei den beiden überschaubare 6,50 Euro. Anschließend stiegen die beiden unverletzt gebliebenen Geschädigten sowie der Täter in einen Bus der Linie 21.

Tatverdächtiger erneut vor Haftrichter

Auf dem Sonnenberg konnte der 15-jährige Tatverdächtige erneut geschnappt werden. © Ralph Kunz Doch auch das war den 15-Jährigen an dem Nachmittag offenbar noch nicht genug: Gegen 15.15 Uhr wurde ein Zwölfjähriger in der Hartmannstraße an einer Bushaltestelle ebenfalls nach Bargeld gefragt. Dass der Schüler kein Geld dabei habe, wollte der junge Mann nicht glauben und durchsuchte den Schulranzen. Erst als er tatsächlich kein Bargeld fand, durfte der Zwölfjährige gehen. Er blieb wie die anderen Geschädigten ebenfalls unverletzt. Die Taten wurden der Polizei zeitversetzt am Abend gemeldet, als der Tatverdächtige erneut aktiv wurde. Dieses Mal sprach er in der Straße Planitzwiese einen 15-Jährigen an. Er fragte nach Bargeld und schlug in diesem Fall direkt zu und hielt ihm ein Messer vor. Chemnitz Crime Ladendiebin schlägt Mitarbeiterin ins Gesicht, weiterer Langfinger vorläufig festgenommen Da auch der Jugendliche kein Bargeld bei sich hatte, sollte er für den Täter in einem Einkaufsmarkt Waren stehlen. Doch stattdessen wandte sich der 15-Jährige an das Verkaufspersonal und der Gauner verschwand. Gegen 21.10 Uhr war für den Tatverdächtigen dann wieder "Feierabend". Beamte der OEG konnten den 15-jährigen Slowaken in der Zietenstraße auf dem Sonnenberg festnehmen, auf ein Polizeirevier bringen und ihn in Gewahrsam nehmen. Ein Messer oder einen anderen gefährlichen Gegenstand trug er nicht bei sich. Im Laufe des Donnerstags wird der Slowake erneut einem Ermittlungsrichter am Chemnitzer Amtsgericht vorgeführt. Ob er anschließend erneut auf freien Fuß kommt, bleibt abzuwarten.

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