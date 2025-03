01.03.2025 08:48 1.243 Wohnungseinbruch auf Chemnitzer Kaßberg: Bargeld und Schmuck geklaut

Unbekannte Täter brachen am Donnerstag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Weststraße in Chemnitz ein.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Auf dem Kaßberg in Chemnitz haben unbekannte Diebe Beute gemacht. Aus einer Wohnung auf der Weststraße klauten die Einbrecher Bargeld und Schmuck. (Symbolbild) © 123RF/luckybusiness Laut Polizei brachen die unbekannten Täter am Donnerstag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Weststraße ein. Dort durchwühlten sie die Räume und klauten unter anderem einen vierstelligen Bargeldbetrag und verschiedene Schmuckgegenstände. Gegen 10 Uhr traf eine Bewohnerin im Treppenhaus zwei unbekannte Männer, die gerade das Haus verließen. Chemnitz Crime Gras an Minderjährige verkauft: Chemnitzer Polizei schnappt Drogendealer Sie hatte die beiden bereits eine gute halbe Stunde zuvor zu Fuß im Bereich Kaßbergstraße/Weststraße gesehen. Die Männer wurden folgendermaßen beschrieben: etwa 1,70 Meter groß

circa 35 Jahre alt

sportliche bis kräftige Statur

dunkler Teint

dunkle, kurze Haare

einer der Männer war mit einer hellen Winterjacke und einer dunklen Jogginghose bekleidet, der zweite Mann war dunkel gekleidet "Ob das Duo in Zusammenhang mit dem Einbruch steht, ist Gegenstand der Ermittlungen", teilte die Polizei weiter mit. Polizei sucht Zeugen zum Kaßberg-Einbruch Die Polizei ermittelt wegen des Wohnungseinbruchsdiebstahls und sucht Zeugen. Wer hat etwas beobachtet, das mit dem Einbruchsdelikt in Zusammenhang stehen könnte? Wer kann Angaben zu den Tätern machen? Wem sind die beiden beschriebenen Männer aufgefallen und wer kann eventuell Angaben zu deren Identitäten und/oder Aufenthaltsorten machen? Hinweise nimmt das die Chemnitzer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0371 387-3448 entgegen.

