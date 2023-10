Zahlreiche Einbrüche in Chemnitz: E-Bike, Werkzeuge, Navi und Stromkabel geklaut

Chemnitz - In den vergangenen Tagen wurden der Polizei in Chemnitz einige Diebstähle angezeigt. Dabei waren die unbekannten Täter in verschiedenen Stadtteilen unterwegs.

In Chemnitz wurden der Polizei verschiedene Diebstähle in den vergangenen Tagen angezeigt. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

In Altendorf in der Liebigstraße brachen Unbekannte mutmaßlich in der Nacht zu Montag ein Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus auf. Die Einbrecher entwendeten daraus ein graues E-Bike des Herstellers Haibike im Wert von circa 2800 Euro. Die Ermittlungen laufen.

Vermutlich am vergangenen Wochenende haben Unbekannte im Chemnitzer Ortsteil Gablenz die Tür zur Ladefläche eines in der Charlottenstraße, in der Nähe der Kaulbachstraße, abgestellten Lkws aufgebrochen.

Die Täter ließen mehrere Koffer mit elektrischen Werkzeugen und Arbeitsgeräten darin, unter anderem Bohrmaschinen, Akkuschrauber, Sägen im Wert von circa 1000 Euro mitgehen. Außerdem entstand hier einbruchsbedingter Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro.

Auch hier hat die Polizei die Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen.