Zunehmender Juden-Hass in Deutschland: Chemnitzer Gastronom denkt ans Auswandern

Der jüdische Gastronom Uwe Dziuballa aus Chemnitz erlebt seit dem Hamas-Angriff auf Israel immer häufiger Anfeindungen. © Uwe Meinhold

Laut Verfassungsschutz verdoppelte sich die Zahl der antisemitischen Straftaten und Gewaltdelikte nahezu, von 2641 im Jahr 2022 auf 5164 im Jahr 2023.

Das spürt auch Uwe Dziuballa, der in Chemnitz das jüdische Restaurant "Schalom" betreibt. Der Gastronom geht mit zunehmender Sorge durch Chemnitz, wie er im ARD-Morgenmagazin berichtet.

Erst neulich spazierte er mit seiner Frau durch die Stadt. "Ich drehe mich zur Seite, zwei junge Menschen sehen die Kippa und bespucken mich", erzählt Dziuballa. Auch Beschimpfungen oder hasserfüllte Kopf-ab-Gesten müsse der Gastronom immer wieder ertragen. Inzwischen gehe er auch häufiger ohne Kippa in die City.

Es sind solche Momente, in denen der Restaurant-Chef ans Auswandern denkt. "Man hat einen Koffer, in dem alles Wichtige drin ist, wo man relativ schnell das Land verlassen könnte."

Andererseits will Dziuballa sich auch nicht einschüchtern lassen, hofft auf mehr Toleranz in der Gesellschaft und will sich in Chemnitz weiterhin zu Hause fühlen.