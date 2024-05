Israel-Hasser skandieren bei Pro-Palästina-Demo "Deutschland den Deutschen"

Bei der Demonstration wurden drei Polizisten verletzt. © Paul Zinken/dpa

Demnach nahmen die Beamten vor Ort 14 Personen vorläufig fest. Einer der Festgenommenen habe während der freiheitsbeschränkenden Maßnahmen das Bewusstsein verloren, hieß es. Alarmierte Rettungskräfte hätten diesen Menschen unter Polizeibegleitung in ein Krankenhaus gebracht. Drei Polizisten wurden bei den Auseinandersetzungen verletzt.

Am Mittwochabend waren laut Polizei bis zu 4500 Demonstranten vom Oranienplatz in Kreuzberg zum Hermannplatz in Neukölln gezogen, um an das Leid der Bevölkerung im Gaza-Krieg zu erinnern.

Dabei wurde laut Polizei in mindestens einem Fall eine "verbotene, das Existenzrecht Israels negierende Parole" gerufen. Als Beamte einschritten, seien sie mit Flaschen und Eiern beworfen worden.

Nach dem offiziellen Ende der Demonstration mussten sich Einsatzkräfte den Angaben zufolge mit weiteren Vorkommnissen beschäftigen. So brannten Menschen auf der Sonnenallee/Hermannplatz Pyrotechnik ab. An anderer Stelle auf der Sonnenallee brannten Müllcontainer und Autoreifen neben den besagten fremdenfeindlichen Rufen an der Kreuzung Sonnenallee/Reuterstraße.