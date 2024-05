Es wird Sommer in Sachsen: Dann startet Chemnitz in die Freibadsaison

Im Mai beginnt in Chemnitz traditionell die Freibadsaison, mit einer Ausnahme. Der Stausee hat bereits geöffnet.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - Langsam wird es Sommer in Sachsen. Das vergangene Wochenende hat schon einen Vorgeschmack geliefert und am heutigen Mittwoch können es gebietsweise sogar bis zu 29 Grad werden. In wenigen Tagen startet in Chemnitz auch die Freibadsaison, bis auf eine Ausnahme.

Die Chemnitzer Freibadsaison beginnt in Gablenz und Wittgensdorf (Foto) am 18. Mai. © Maik Börner Wie die Stadt mitteilte, beginnt die diesjährige Saison der Freibäder am 18. Mai. Dann öffnen die Anlagen in Wittgensdorf (Bahrstraße 7) und Gablenz (Am Gablenzer Bad 34a). Das Freibad in Einsiedel (Berbisdorfer Straße 51) startet eine Woche später am 25. Mai. Bis zum 14. Juni haben die Freibäder von 11 bis 18 Uhr geöffnet - in der Hauptsaison ab 15. Juni von 10 bis 20 Uhr und in der Nachsaison ab 12. August von 11 bis 19 Uhr. "Bei ausgesprochen schönen Wetterperioden kann in der Vor- und Nachsaison am Abend länger geöffnet bleiben beziehungsweise auch morgens früher geöffnet werden. Diese Entscheidung trifft das Badpersonal, je nach Wetterlage und Betriebsbereitschaft", so ein Stadtsprecher. Chemnitz Streikende im Nahverkehr: Die Busse rollen wieder Am 1. September ist dann Schluss, dann endet die Freibadsaison in Chemnitz wieder.

Das Freibad in Einsiedel startet am 25. Mai seinen Badbetrieb. © Maik Börner

Stausee startete schon im April in die Saison