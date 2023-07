Umzug in die Hauptstadt: Familie Pham-Nguyen hat Chemnitz verlassen

Pham Phi Son (64) ist schon seit 1987 in Deutschland. Nach einem längeren Aufenthalt in seiner Heimat, hat er sein dauerhaftes Aufenthaltsrecht verloren. © Harry Härtel/Haertelpress

Bereits Ende Juni hatten Pham Phi Son (64) und seine Frau Hoa Nguyen (46) angekündigt mit ihrer Tochter Chemnitz zu verlassen. Wie die Stadt damals mitteilte, hatten die drei einen Umzug nach Berlin beantragt. Die Stadtverwaltung befürwortete den Wunsch und hob die Residenzpflicht auf.

Wie die Freie Presse berichtet, sind die Vietnamesen vorerst zu Bekannten gezogen und haben ihre Wohnung in Kappel geräumt. Im August will die Familie in eine Wohnung in Berlin-Lichtenberg ziehen.

Schon als die Umzugspläne der Familie bekannt wurden, hieß es, dass das Paar durch den Umzug bessere berufliche Perspektiven habe. Beide haben tatsächlich einen unbefristeten Vollzeit-Job bei einem Catering-Unternehmen gefunden. Auch Tochter Emilia sei bereits in einer Grundschule in Berlin angemeldet.

Ob der Umzug die Chancen auf ein Bleiberecht verbessern, ist noch unklar. Die Anwältin von Pham Phi Son hat bereits einen Antrag auf eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis bei den Berliner Behörden gestellt.