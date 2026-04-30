ABC-Einsatz in Chemnitz: AOK-Mitarbeiterin öffnet Brief mit weißem Pulver

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In Chemnitz kam es am Donnerstagmittag zum ABC-Einsatz am Donnerstagmittag. Eine Frau öffnete einen Brief mit weißem Pulver.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - ABC-Einsatz am Donnerstagmittag in Chemnitz. Die betroffene AOK-Geschäftsstelle in der Müllerstraße ist zunächst abgeriegelt.

Die AOK-Geschäftsstelle wurde abgeriegelt.
Die AOK-Geschäftsstelle wurde abgeriegelt.  © Jan Härtel

Eine AOK-Mitarbeiterin öffnete gegen 11.40 Uhr einen Brief, in dem sich ein unbekanntes weißes Pulver befand.

Ersten Erkenntnissen zufolge kamen sie und eine Kollegin mit dem Pulver in Berührung. Sie werden nun medizinisch untersucht.

Die Feuerwehr rückte an und stellte das Pulver sicher.

Wie die Polizei mitteilte, stellte sich die Substanz als ungefährlich aus. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung.

Titelfoto: Jan Härtel

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