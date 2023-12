08.12.2023 13:14 3.808 Ausgebranntes Auto wurde in Chemnitz gestohlen!

In Lichtenau stand in der Nacht zu Freitag ein Auto auf einem Feld im Ortsteil Merzdorf in Flammen.

Von Claudia Ziems

Lichtenau/Chemnitz - Das in der Nacht zu Freitag abgefackelte Auto in Lichtenau wurde offenbar in Chemnitz gestohlen! Als die Feuerwehr eintraf, stand das Auto bereits komplett in Flammen. © Harry Härtel In der Martinstraße stand kurz nach Mitternacht auf einem Feld ein BMW in Flammen. Die Feuerwehr Oberlichtenau und Merzdorf waren im Einsatz. Wie die Polizei mitteilte, stellte sich heraus, dass das Auto auf dem Kaßberg in Chemnitz gestohlen wurde. Der Halter berichtete, dass er seinen BMW am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr in der Walter-Oertel-Straße abgestellt hatte - doch dort befand er sich nicht mehr. Der Mann hatte den Diebstahl des circa 5000 Euro teuren Wagens durch unbekannte Täter noch gar nicht bemerkt. Chemnitz Feuerwehreinsatz Brandstiftung? Feuer in Wohnung am Klinikum Chemnitz "Die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und Brandstiftung laufen, wobei davon auszugehen ist, dass der BMW von derzeit noch unbekannten Tätern in Brand gesetzt wurde", so die Polizei weiter. Der BMW brannte komplett aus. © Harry Härtel Zeugen, die etwas im Zusammenhang mit dem Diebstahl in der Walter-Oertel-Straße oder mit dem Brand in Merzdorf beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0371 387-3448 bei der Kriminalpolizeiinspektion in Chemnitz zu melden. Erstmeldung: 8. Dezember, 9.29 Uhr, zuletzt aktualisiert: 13.03 Uhr



Titelfoto: Bildmontage: Harry Härtel