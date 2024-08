12.08.2024 12:55 3.422 Brand im Hausflur: Feuerwehr evakuiert Bewohner mit Drehleiter

Am Montagvormittag brannte es in der Heinrich-Schütz-Straße in Chemnitz.

Von Amelie Fromm

Chemnitz - Brand in der Heinrich-Schütz-Straße in Chemnitz! Die Feuerwehr löschte den Brand in der Heinrich-Schütz-Straße. © haertelpress / Harry Härtel Am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr rückte die Feuerwehr in die Heinrich-Schütz-Straße aus. Im Flur eines Wohnhauses brach laut TAG24-Informationen ein Feuer aus, starke Rauchwolken entwickelten sich. Die Kameraden evakuierten das Haus. Mehrere Mieter wurden mit einer Drehleiter aus dem Gebäude geholt. Rettungssanitäter versorgten die Bewohner vor Ort. Die Heinrich-Schütz-Straße war für die Dauer der Löscharbeiten voll gesperrt.

