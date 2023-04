01.04.2023 08:41 801 Brand-Serie am Chemnitzer Harthwald geht weiter

Zum wiederholten Male musste die Feuerwehr Chemnitz am Freitagabend an den Harthwald ausrücken. Erneut brannte es dort in einem Hausflur.

Von Sarah Müller

Chemnitz - Am Freitagabend kam es am Chemnitzer Harthwald erneut zu einem Feuerwehreinsatz. Am Harthwald brannte es erneut. © Haertelpress Gegen 23.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Straße Am Harthwald zu einem Wohnhochhaus gerufen, in dem ein Feuer im Hausflur gemeldet wurde. Ersten Informationen zufolge wurden im siebten Stock Papier und Pappe vor dem Fahrstuhleingang angezündet. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Evakuierung des Gebäudes war nicht nötig. Eine Person wurde auf Verdacht einer Rauchgasvergiftung untersucht. Bereits vor wenigen Tagen hatte es erst in dem benachbarten Plattenbau zum wiederholten Male gebrannt.

Titelfoto: Haertelpress