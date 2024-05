Brandanschlag auf Wohnblock: Kripo sucht Zentrums-Zündler

Chemnitz - Brandanschlag auf einen großen Wohnblock in der Zwickauer Straße. Unbekannte zündeten in der Nacht in einem Keller unter der Hausnummer 24 Hausrat der Bewohner an. Zum Glück löschte die Feuerwehr Chemnitz den Brand rechtzeitig. Ansonsten hätten Bewohner in 30 Wohnungen in Lebensgefahr geschwebt.