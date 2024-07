18.07.2024 14:02 21.431 Brandstiftung? Vor Feuer in Chemnitzer Parkhaus wurden Kinder an dem Auto gesehen

In Chemnitz stand am Mittwoch in einem Parkhaus in der Sonnenstraße ein Auto in Flammen.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Feuerwehreinsatz am Mittwochnachmittag auf dem Sonnenberg in Chemnitz! Das einzeln stehende Auto brannte komplett aus. © Harry Härtel Gegen 15.40 Uhr wurde die Feuerwehr in die Sonnenstraße alarmiert. Dort stand nach ersten Informationen aus noch ungeklärter Ursache ein Auto auf dem Oberdeck eines Parkhauses in Flammen. Der einzeln stehende Ford brannte komplett aus, andere Fahrzeuge wurden nicht beschädigt. Das Parkhaus wurde laut Polizei durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden liegt bei einigen tausend Euro. Chemnitz Feuerwehreinsatz Wurde hier gezündelt? Feuerwehreinsatz in altem Industriegebäude in Chemnitz Verletzt wurde niemand. "Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht dem Verdacht einer Brandstiftung nach. An dem Auto waren im Vorfeld des Brandes zwei Kinder gesehen worden. Ob sie mit dem Geschehen in Verbindung stehen, wird nun geprüft", teilte die Polizei am Donnerstag mit. Auf dem Oberdeck des Parkhauses in der Sonnenstraße stand ein Auto in Flammen. © Harry Härtel Die Sonnenstraße musste zwischen Dresdner Platz und Hainstraße in beide Richtungen gesperrt werden.

Erstmeldung: 17. Juli, 16.36 Uhr, zuletzt aktualisiert: 18. Juli, 14.02 Uhr

Titelfoto: Harry Härtel