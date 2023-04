23.04.2023 11:52 Chemnitz: Schon wieder Feuer in Plattenbau Am Harthwald!

Schon wieder! Die Feuerwehr musste am Samstagnachmittag zur Straße Am Harthwald in Chemnitz ausrücken. Dort brannte es in einem Keller.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Die Brand-Serie reißt nicht ab! Schon wieder musste die Feuerwehr zur Straße Am Harthwald in Chemnitz ausrücken. Immer wieder gab es in der Vergangenheit Feuerwehreinsätze Am Harthwald. (Archivbild) © Haertelpress Gegen 14.30 Uhr nahmen dort Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Samstag Brandgeruch im Treppenhaus wahr. Sie schnappten sich Wassereimer und liefen in den Keller. Dort bemerkten sie ein kleines Feuer, das sie mithilfe des Wassers selbst löschen konnten. Die alarmierte Feuerwehr kontrollierte dann den Brandort. Chemnitz Feuerwehreinsatz Nach tödlichem Feuer-Drama in Chemnitz: Kripo ermittelt Laut Polizei hatten offenbar Unbekannte Müll angezündet. "An vier neben der Feuerstelle gelagerten Autoreifen entstand durch den Brand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe", heißt es weiter. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung.

Immer wieder muss die Feuerwehr in Chemnitz zur Straße Am Harthwald ausrücken, zuletzt vor drei Wochen.

