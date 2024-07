Chemnitzer Feuerwehr im TV: Einsatzkräfte befreien Rentner aus Auto

Chemnitz - Täglich kommt es auf den Straßen in Sachsen zu Unfällen, täglich helfen die Kameraden der Feuerwehr - so auch in Chemnitz. In der neuesten Folge der DMAX-Sendung "112: Feuerwehr im Einsatz" wurden die Einsatzkräfte von einem Kamerateam begleitet.