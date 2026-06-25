Rauchwolke über Chemnitz: Falsch entsorgte Batterien sorgten für Großeinsatz
Chemnitz - Feueralarm in Chemnitz! Erneut brannte es auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma im Fischweg. Erneut waren falsch entsorgte Batterien die Brandursache.
Eine dunkle Rauchwolke war am Donnerstagvormittag über den Dächern von Chemnitz zu sehen. Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, brach das Feuer gegen 8 Uhr in einem Lkw-Anhänger aus.
Der Brand wurde beim Ladevorgang in der Halle bemerkt. Der Lkw-Fahrer reagierte geistesgegenwärtig und sehr mutig. Er setzte sich ins Führerhaus, fuhr den Lastwagen nach draußen und koppelte den Anhänger ab.
"Mitarbeiter der Firma nahmen in der Halle an
brennenden Elektroschrottteilen eine Erstbrandbekämpfung mittels Handfeuerlöschern vor", beschrieb die Stadt Chemnitz den Vorgang, bevor die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen.
Während der erste Einsatzabschnitt die Nachkontrolle der Brandstelle in der Halle übernahm, kümmerte sich der zweite Einsatzabschnitt um die Brandbekämpfung. Dabei kamen mehrere Strahlrohre sowie ein Schwerschaumrohr zum Einsatz. Die Wasserversorgung konnte über einen Hydranten sichergestellt werden.
In Abstimmung mit der Firma wurde ein Bagger bereitgestellt, mit dem der Elektroschrott entladen und somit vollständig abgelöscht werden konnte.
Führten erneut falsch entsorgte Altbatterien zum Brand?
Der Lkw-Fahrer wurde präventiv einem Rettungsdienst vorgestellt. Eine im Vorfeld vermutete Rauchgasvergiftung konnte zum Glück nicht festgestellt. Der Mann blieb unverletzt.
Die starke Rauchentwicklung war laut Stadtinformationen für Anwohner kein Grund zur Beunruhigung. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge beschränkte sich diese vor allem auf nicht bewohntes Gebiet. Eine Evakuierung war nicht nötig.
Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hatten sich Altbatterien im Anhänger selbst entzündet. Bereits Ende April mussten die Kameraden wegen eines brennenden Elektro-Containers in den Fuchsweg ausrücken. Auch dort ging man von der gleichen Brandursache aus.
Der Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb Chemnitz (ASR) warnt vor der falschen Entsorgung von Batterien, Akkus und elektronischen Geräten. Dies sorgt immer wieder zu vermeidbaren Containerbränden. Wenn Batterien und Akkus im Hausmüll landen und gepresst werden, "können Kurzschlüsse zu verheerenden Feuern in Müllfahrzeugen, Recyclinganlagen oder Betriebshöfen führen", informiert der ASR auf seiner Webseite.
Alte Gerätebatterien sowie Lithium-Akkus (zum Beispiel aus Handys, E-Bikes, Werkzeugen sowie E-Zigaretten und LED-Grußkarten) können bei jedem Händler abgegeben werden, der auch Batterien verkauft oder bei den Wertstoffhöfen. Die Abgabe ist kostenfrei.
Erstmeldung: 25. Juni, 8.57 Uhr; letzte Aktualisierung: 13.21 Uhr
Titelfoto: Jan Härtel