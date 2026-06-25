Rauchwolke über Chemnitz: Falsch entsorgte Batterien sorgten für Großeinsatz

Chemnitz - Feueralarm in Chemnitz ! Erneut brannte es auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma im Fischweg. Erneut waren falsch entsorgte Batterien die Brandursache.

Neben dem "Lulatsch" ist derzeit eine dunkle Rauchwolke zu sehen. © privat

Eine dunkle Rauchwolke war am Donnerstagvormittag über den Dächern von Chemnitz zu sehen. Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, brach das Feuer gegen 8 Uhr in einem Lkw-Anhänger aus.

Der Brand wurde beim Ladevorgang in der Halle bemerkt. Der Lkw-Fahrer reagierte geistesgegenwärtig und sehr mutig. Er setzte sich ins Führerhaus, fuhr den Lastwagen nach draußen und koppelte den Anhänger ab.

"Mitarbeiter der Firma nahmen in der Halle an

brennenden Elektroschrottteilen eine Erstbrandbekämpfung mittels Handfeuerlöschern vor", beschrieb die Stadt Chemnitz den Vorgang, bevor die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen.

Während der erste Einsatzabschnitt die Nachkontrolle der Brandstelle in der Halle übernahm, kümmerte sich der zweite Einsatzabschnitt um die Brandbekämpfung. Dabei kamen mehrere Strahlrohre sowie ein Schwerschaumrohr zum Einsatz. Die Wasserversorgung konnte über einen Hydranten sichergestellt werden.

In Abstimmung mit der Firma wurde ein Bagger bereitgestellt, mit dem der Elektroschrott entladen und somit vollständig abgelöscht werden konnte.