04.06.2023 07:56 4.780 Erneuter Großbrand in Chemnitz: Industriegebäude in Flammen

Am frühen Sonntagmorgen musste die Feuerwehr in Chemnitz zu einem brennenden Industriegebäude in die Turnstraße ausrücken.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Erneuter Großeinsatz für die Chemnitzer Feuerwehr am frühen Sonntagmorgen! Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Ein Industriegebäude in der Turnstraße stand am frühen Sonntagmorgen in Flammen. © Haertelpress Gegen 4.40 Uhr musste die Feuerwehr Chemnitz in die Turnstraße ausrücken. Dort brannte aus noch unklarer Ursache ein altes Industriegebäude. Die Flammen schlugen aus den Fenstern, es bildete sich eine große Rauchwolke über der Stadt. Drei Wachen der Berufsfeuerwehr und zwei Freiwillige Feuerwehren waren im Einsatz. Chemnitz Feuerwehreinsatz Großbrand in Chemnitz: Stadt gibt aktuellen Stand bekannt Verletzte gab es nach ersten Informationen nicht. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Vor mehr als fünf Jahren brannte in der Turnstraße bereits eine Industriebrache ab. Aus den Fenstern des Gebäudes schlugen Flammen. © Haertelpress Es bildete sich eine große Rauchwolke über Chemnitz. © Haertelpress Erst am Freitag kam es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr in Chemnitz, die Gießerei nahe der Schönherrfabrik stand in Flammen.

Titelfoto: Haertelpress