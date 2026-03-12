Feuer-Drama in Chemnitzer Pflegeheim: Bewohner stirbt bei Brand

Chemnitz - Brandtragödie in einem Chemnitzer Pflegeheim: Am Donnerstagnachmittag kam ein Bewohner bei einem Feuer ums Leben.

Das Feuer war am späten Nachmittag in dem Heim an der Salzstraße ausgebrochen. © Jan Härtel/Chempic

Der Brand war gegen 16.30 Uhr im zweiten Obergross der Einrichtung an der Salzstraße ausgebrochen. Das Feuer soll sich laut ersten Informationen schnell ausgebreitet haben. Die Mitarbeiter hatten den Qualm bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert.

Die Bewohner mussten teilweise mit Hilfe der Drehleiter evakuiert werden. Wie die Polizei vor Ort bestätigt, kam eine Person ums Leben. Sieben weitere wurden bei dem Feuer verletzt und mussten medizinisch behandelt werden. Drei Bewohner kamen ins Krankenhaus.