Feuer-Drama in Chemnitzer Pflegeheim: Bewohner stirbt bei Brand
Chemnitz - Brandtragödie in einem Chemnitzer Pflegeheim: Am Donnerstagnachmittag kam ein Bewohner bei einem Feuer ums Leben.
Der Brand war gegen 16.30 Uhr im zweiten Obergross der Einrichtung an der Salzstraße ausgebrochen. Das Feuer soll sich laut ersten Informationen schnell ausgebreitet haben. Die Mitarbeiter hatten den Qualm bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert.
Die Bewohner mussten teilweise mit Hilfe der Drehleiter evakuiert werden. Wie die Polizei vor Ort bestätigt, kam eine Person ums Leben. Sieben weitere wurden bei dem Feuer verletzt und mussten medizinisch behandelt werden. Drei Bewohner kamen ins Krankenhaus.
Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Aktuell wird von einem Unfall ausgegangen. Während des Löscheinsatzes mussten die Straßen rund um das Pflegeheim gesperrt werden.
Titelfoto: Jan Härtel/Chempic