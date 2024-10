29.10.2024 20:32 1.380 Feueralarm! Infotafel in Chemnitz angezündet

Am Naturlehrpfad Scheffelschlucht in Chemnitz brannte am heutigen Dienstagabend eine Informationstafel.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Weiterer Feuerwehreinsatz am heutigen Dienstagabend in Chemnitz! Das Feuer konnte rechtzeitig gelöscht und ein Übergreifen verhindert werden. © Haertelpress Nur eine halbe Stunde nach dem Feueralarm in einem Hochhaus in Helbersdorf, musste die Freiwillige Feuerwehr Altchemnitz um 18 Uhr ebenfalls nach Helbersdorf ausrücken. Ersten Informationen zufolge brannte dort in der Scheffelstraße am Naturlehrpfad Scheffelschlucht eine Informationstafel. Ein Übergreifen auf die umliegenden Pflanzen konnte verhindert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur mutmaßlichen Brandstiftung aufgenommen. Die entstandene Schadenshöhe ist aktuell noch nicht bekannt.

