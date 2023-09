01.09.2023 07:13 1.588 Feuerwehr kämpfte gegen Gießerei-Großbrand: Das hat Chemnitz jetzt vor

Anfang Juni war ein Großbrand in der Gießerei an der Schönherrfarbik in Chemnitz ausgebrochen. Hunderte Feuerwehrleute kämpften, um Schlimmeres zu verhindern.

Von Mandy Schneider

Chemnitz - Das verheerende Feuer in der Gießerei Gienanth Anfang Juni in Chemnitz war einer der gefährlichsten Großbrände der vergangenen Jahre - und hätte noch weitaus größeren Schaden anrichten können. Feuerwehrchef René Kraus (50) kann auf die Helfer der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Wehren stolz sein. © Kristin Schmidt Den 230 Kameraden der Berufsfeuerwehr und 15 Freiwilligen Feuerwehren gelang es, eine Katastrophe auf dem Gelände der Schönherrfabrik abzuwenden. Dieser Einsatz soll eine besondere Würdigung erfahren. "Das schnelle Eintreffen der Feuerwehren und das professionelle Vorgehen bei der Brandbekämpfung und der Sicherung des Umfeldes hat eine schwerwiegendere Katastrophe verhindert", begründet ein fraktionsübergreifender Beschlussantrag den Vorschlag der Stadträte. Die überragende Leistung bei diesem besonderen Einsatz und das ganzjährige Engagement sollen gewürdigt werden. Wie genau, ist noch offen. Chemnitz Feuerwehreinsatz Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Küche in Flammen Die besondere Anerkennung könne beispielsweise mit dem Floriantag, dem jährlichen Ehrentag der Feuerwehren, verbunden werden. In der Verwaltung stößt der Antrag auf offene Ohren. Form und Zeitpunkt der Ehrung sollen in der nächsten Stadtratssitzung am 13. September beschlossen werden. Für den Löscheinsatz an der Schönherrfabrik möchte der Stadtrat die Feuerwehren ehren. © Jan Härtel/Chempic 230 Helfer aus 16 Feuerwehren waren beim Großbrand in der Gießerei Gienandt im Einsatz. © Jan Härtel/Chempic Der Großbrand war am 2. Juni in der Gießerei ausgebrochen. Das betroffene Gebäude war nicht mehr zu retten, es soll demnächst abgerissen werden.

