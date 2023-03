09.03.2023 18:21 2.619 Feuerwehreinsätze im Chemnitzer Zentrum

In Chemnitz musste die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag zu einem Brand am Markt ausrücken. Kurz vorher hatte es einen Einsatz in einem Parkhaus gegeben.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Feuer-Alarm am Donnerstagnachmittag im Chemnitzer Zentrum! Feuerwehreinsatz am Donnerstagnachmittag am Markt in Chemnitz. © Härtelpress Gegen 17 Uhr wurde die Feuerwehr in Chemnitz zum Markt alarmiert. Dort hatte es eine Rauchentwicklung im Treppenhaus eines Wohn- und Geschäftshauses gegeben. Personen hatten den Brand bereits mit einem Feuerlöscher bekämpfen können, teilte die Leitstelle der Feuerwehr mit. Nach ersten Informationen von vor Ort war in einem im Umbau befindlichen Laden ein Stromkasten in Brand geraten. Verletzte gab es keine. Chemnitz Feuerwehreinsatz Garagenbrand in Chemnitz: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung Eine Viertelstunde vorher musste die Feuerwehr in das Parkhaus der Galeria ausrücken, dort hatte es ebenfalls eine Brandmeldung gegeben. Betroffen war ein Auto, allerdings waren auch hier keine Löschmaßnahmen seitens der Feuerwehr mehr nötig. Im Einsatz waren die Feuerwache 1 bis 3 der Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Altchemnitz.

Titelfoto: Härtelpress