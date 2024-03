15.03.2024 12:39 1.837 Feuerwehreinsatz im Chemnitzer Zentrum

In der Augustusburger Straße in Chemnitz kam es am Freitag zu einem Feuerwehreinsatz.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Feuerwehreinsatz am Freitagmittag im Chemnitzer Zentrum! In der Augustusburger Straße kam es am Freitag zu einem Feuerwehreinsatz. © Harry Härtel In der Augustusburger Straße kam es aus noch unklarer Ursache im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses zu einem Brand. Gegen 11.50 Uhr sahen Passanten schwarzen Rauch aus einem Fenster. Die Feuerwehr konnte den Brand in der Küche schnell löschen. Chemnitz Feuerwehreinsatz Anwohner nach verheerendem Feuer in Chemnitz: "Plötzlich wurde es hell draußen" Der zog sich nach Informationen von vor Ort eine Rauchgasintoxikation zu und wird durch die Retter behandelt. Die Augustusburger Straße musste während des Einsatzes stadteinwärts gesperrt werden.

Titelfoto: Harry Härtel