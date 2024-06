18.06.2024 14:02 12.081 Feuerwehreinsatz in Chemnitz: 13-jähriges Kind und 58-jähriger Mann im Krankenhaus

Feuerwehreinsatz am heutigen Montagabend in Chemnitz-Grüna. Dort stand das Dach eines Hintergebäudes in Brand.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Feuerwehreinsatz am heutigen Montagabend in Chemnitz. Die Feuerwehr konnte das Übergreifen auf ein Wohnhaus verhindern. © Haertelpress Gegen 21 Uhr wurden die Kameraden nach Grüna in die Chemnitzer Straße 80 gerufen. Wie die Polizei mitteilte, brannte es dort aus bisher noch ungeklärten Gründen in einem Anbau eines Wohnhauses. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehrleute konnte der Brand schnell gelöscht und ein Übergreifen auf das Wohngebäude verhindert werden.

Ein 13-jähriges Kind sowie ein 58-jähriger Mann mussten wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Brandursachenermittler ist am heutigen Dienstag vor Ort. Informationen zur Schadenshöhe liegen noch keine vor. Während der Löscharbeiten war die Chemnitzer Straße gesperrt. Erstmeldung: 17. Juni, 22.42 Uhr; letzte Aktualisierung: 18. Juni, 14.02 Uhr

Titelfoto: Haertelpress