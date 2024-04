21.04.2024 19:42 3.282 Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Brand in Einfamilienhaus

In Chemnitz-Röhrsdorf ist am Sonntag ein Feuer in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Es wurden mehrere Personen verletzt.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - Im Chemnitzer Ortsteil Röhrsdorf hat es am Sonntag in einem Einfamilienhaus gebrannt. Am Sonntagnachmittag hat es in diesem Wohnhaus in Chemnitz-Röhrsdorf gebrannt. © Chempic Das Feuer war am späten Nachmittag in der Straße Haardt ausgebrochen. Offenbar breiteten sich die Flammen von einem Nebengebäude auf das Wohnhaus aus. Nach ersten Informationen wurden vier Personen verletzt, darunter auch Kinder. Sie wurden medizinisch betreut. Ob das Haus noch bewohnbar ist, ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht noch nicht fest. Die Straße musste zeitweise gesperrt werden.

Titelfoto: Chempic