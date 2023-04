30.04.2023 16:01 1.563 Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Brand in Hinterhof lässt Scheiben zerspringen

In Chemnitz ist Unrat in einem Hinterhof in der Schüffnerstraße in Brand geraten. Die Hitzeentwicklung war so heftig, dass Fensterscheiben zu Bruch gingen.

Von Melanie Daniel

Chemnitz - Feuerwehreinsatz auf dem Chemnitzer Sonnenberg! Am Sonntag brannte es im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses. Die Chemnitzer Feuerwehr musste am Sonntag einen Brand auf dem Sonnenberg löschen. © Jan Härtel Passanten hatten in der Schüffnerstraße Rauch entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Die Kameraden stellten vor Ort fest, dass in einem Hof Unrat brannte. Die Hitzeentwicklung war dabei so stark, dass die Fensterscheiben im Erdgeschoss zerbarsten. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Haus verhindert werden. Chemnitz Feuerwehreinsatz Chemnitz: Schon wieder Feuer in Plattenbau Am Harthwald! Verletzte gab es nicht. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist noch nicht bekannt. Es wurden Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: Jan Härtel