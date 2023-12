Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Buttersäure-Attacke auf Weihnachtsmarkt!

An zwei Ständen auf dem Chemnitzer Weihnachtsmarkt wurde Buttersäure angebracht. © Härtelpress

Am Freitagvormittag rückten Polizei und Feuerwehr auf dem Weihnachtsmarkt an. An zwei Ständen auf dem Neumarkt, die demselben Betreiber (49) gehören, wurde ein beißender Geruch festgestellt.

"Bislang Unbekannte hatten offenbar in der Nacht eine Flüssigkeit an den beiden Verkaufsständen angebracht, wobei es sich vermutlich um Buttersäure handelt", so eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz.

Verletzte gab es nicht, es bestand auch keine Gefahr für die Besucher. Die Stände konnten normal öffnen.